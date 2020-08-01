Türkiye'nin ise en hızlı akan Artvin Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlıyor.

431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin, 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alıyor.

Ancak geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı yüzde 66, Deriner Barajı yüzde 57, Muratlı Barajı ise yüzde 67 doluluk oranına geriledi.

[Fotoğraf: DHA ]

Artvin Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 100 olduğu belirlendi.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 620 bin kişilik nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayan barajlar sayesinde bugüne kadar milli bütçeye 32,21 milyar kilovat saatlik enerji üretimi ile 16 milyar liralık katkı sağlandı.

[Fotoğraf: DHA ]

"Yağışların düzensiz olmasından kaynaklanıyor"

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, geçen seneye göre barajlardaki su seviyesinin düşmesinin mevsimsel olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: DHA ]

Tüfekçioğlu, "Havzadaki yağışların dağılımına baktığımız zaman yağışların düzensiz olduğunu görüyoruz. Genelde bahar yağışları ve eriyen kar suları etkili oluyor. Havzanın ortalama yükseltisine baktığımız zaman bin metre ve üzeri. Böyle olunca kışın, sonbaharın ve ilkbaharın bir kısmında yağışlar kar şeklinde düşüyor. Bunlar da dağlarda kar olarak birikiyor. Nisan, mayıs, haziran gibi bu karlar eriyince baraj seviyelerinde yükselme oluyor ve barajlardaki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaşıyor. Ama yağışların azaldığı aylarda ise baraj seviyelerinde ciddi bir düşüş oluyor. Bölgemizde bulunan barajlardaki su seviyesinin inişli çıkışlı olmasının nedeni yine bölgemizdeki yağışların düzensiz olmasından kaynaklanıyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA ]

Eski yerleşim yerleri ortaya çıkıyor

Barajlardaki su seviyelerinin çekilmesi ise daha önce su altında kalan eski yerleşim yerlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Narlık köyünün eski yerleşim yeri, suların çekilmesiyle tekrar ortaya çıktı. Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyrederek anılarını gitti.