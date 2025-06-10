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Türkiye
İHA 10.06.2025 10:03

Çorlu'da çiftlikten kaçan 20 keçiyi polis buldu

Tekirdağ Çorlu’da çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ile bir çoban köpeği gece yarısı polis tarafından Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.

Zafer Mahallesi’nde bulunan besi çiftliğindeki bir çiftçiye ait keçiler kayboldu. Vatandaş, keçilerini aramaya başladı.

Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye giden çok sayıda polis ekibi keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde buldu.

Çorlu polisi, zamanında müdahale ederek hayvana çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazasının da önüne geçti.

Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu emniyetine teşekkür etti.

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