Bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak Hastalığı farkındalık günü. Bu hastalığa yakalananlar, ekmek, makarna, kek, bisküvi gibi glüten içeren unlu mamulleri tüketemiyor. O hastalardan biri de Bilecik'te yaşayan 10 yaşındaki Ecrin. Ecrin'in ailesi de glütensiz beslenerek çocuklarına destek oluyor.

Ecrin Bozkurt 10 yaşında. Glüten içeren hiçbir unlu mamulü tüketemiyor. 5 yıldır çölyak hastalığıyla mücadele ediyor.

Anne Sebile Bozkurt, "3,5 sene çok zorluk çektik. Karın ağrısı, kabızlık ve deride döküntülerle başladı. Daha sonra hastaneye gidip hastanede bize çölyak olabilir dendi." diye konuştu.

Tüm tahliller yapıldıktan sonra Ecrin'e çölyak tanısı konuldu. O günden sonra unlu mamul yiyemiyor. Daha önce adını bile duymadığı hastalıkla bir anda hayatı değişti.

Ecrin Bozkurt da, "Farklı bir şeyler yemek istediğim zamanlar üzülüyorum. Ama üzülmemeye de gayret ediyorum, kendimi tutuyorum. Tutmazsam rahatsızlanabilirim hem aileme zarar veririm hem de kendime." ifadelerini kullandı.

Ailesi, Ecrin'e desteğini bir an olsun esirgemiyor. Onlar da çocuklarına ayak uydurmaya başladı.

Ecrin'in glütensiz beslenmesine göre beslenen aile, evde börek ve kek gibi yiyecekler yapmıyor. Glütensiz gıda bulmakta zorlandıklarını dile getiren aile, çölyak hastalığı ile ilgili farkındalığın artmasını istiyor.