İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden ve elebaşılığını Sedat Alabay ve Nihat Alabay kardeşlerin yaptığı suç örgütüne yönelik 1 yıllık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli İstanbul, Adana, Manisa ve Uşak'ta örgüte yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden 59'u tutuklandı.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibiyle Alabay kardeşlerin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik deliller toplandı.

Yapılan takip sonucu, örgüt üyelerinin genellikle gece saatlerinde sokak satıcılarını kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığı ve günlük satışların oldukça yüksek seviyede olduğu tespit edildi.

Örgütün uzun yıllardır Karşıyaka bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, örgüt üyelerinin dikkatini dağıtmak için belli noktalarda uygulamalar gerçekleştirdi.

Bu süreçte sokak teşkilatlanmasına yönelik de bilgiler edinen ekipler, çetenin şirket organizasyonlarındaki gibi örgütlendiğini, lider kadronun altında belli görev ve yetkilerle birimler oluşturulduğunu, örgütten ayrılmak isteyenlere baskı ve tehditte bulunulduğunu belirledi.

Ağırlığı skunk olmak üzere uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerinden temin eden örgütün deniz ve kara yolunu kullanarak bunları yurda soktuğu ve İzmir'deki depolarda sakladığı saptandı.

Bu depolardan sokak satıcıları vasıtasıyla uyuturucu maddelerin satışını yapan çeteye yönelik operasyonda örgüt elebaşılarından Sedat A, yakalanarak tutuklanırken, kardeşi Nihat A'nın aranmasına devam edildiği belirtildi.

Operasyon

İzmir merkezli İstanbul, Adana, Manisa ve Uşak'ta suç örgütüne yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 25 kilogram sentetik (skunk) uyuşturucu, 15 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu nitelikle 20 hap, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 silah, 177 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, bir pompalı tüfek ve silaha ait fişeklerle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira ele geçirilmişti.