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Minibüsün tavanından 375 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan temizlik ürünleri yüklü minibüsten 375 kilogram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, temizlik ürünleri yüklü minibüsü Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Araçta narkotik köpeği "Alfa"nın da katılımıyla yapılan aramada, aracın tavan kısmına gizlenmiş vaziyette 718 paket içinde 375 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.
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