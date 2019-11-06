İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına giden çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı.

Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarptı.

Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı Dilber Karataş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA