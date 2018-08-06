Çocukların bayramlıkları Sur esnafından

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan terör olaylarından zarar gören 5 çocuğa, Sur esnafı tarafından bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edildi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından çukurlar kazılarak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmişti. Sur ilçesinde çıkan olaylar nedeni ile birçok aile evlerini terk edip farklı yerlere taşınmak zorundu kalmış, olaylarda en çok da çocuklar etkilenmişti.

Hükümetin kararlı adımları sayesinde yeniden şahlanan Sur ilçesi, yapılan çalışmalarla önce şantiye alanına çevrildi ardından projelerin hayata geçmesi ile turizmin başkenti haline geldi. Olaylar nedeni ile dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnaf da turizmin canlanması ile yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Sur mağduru çocuklar gülüyor

Sur esnafı, yaşanan yoğunluğa rağmen çatışmalardan zarar gören çocukları unutmadı. İlçede terzi olan Mehmet Güler isimli bir esnaf, sosyal medyadan gördüğü "Çocuklar üşümesin" kampanyasına katılarak bayram öncesi çocukları sevindirme kararı aldı.

"Çocuklarımızı yalnız bırakmayalım"

Ramazan Bayramı'nda 7 çocuğu giydirip sevindiren Güler, Kurban Bayramı’nda da 5 çocuğun giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşıladı.

Projeyi sosyal medya üzerinden görüp katkıda bulunan Mehmet Güler, "Proje çocuklar için yapılan bir çalışma ve çok beğendim, elimizden geldiğince de katkıda bulunmak istedim. Geçen bayram 7 çocuğu giydirmiştim, bu bayram ise 5 çocuğun giysi ve ayakkabıdan oluşan bayramlıklarını temin ettim. Çocukları giydirmek bizim işimizdir, bunlar bizim geleceğimizdir, çocukları güldürmemiz lazım. Tüm vatandaşlara sesleniyorum, çocuklarımızı giydirelim, onları yalnız bırakmayalım. Tüm halkımız destek versin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılasın." dedi.

"Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için dünyaya bedel"

Sosyal medya üzerinden projeyi başlatan Ahmet Eliçin ise "Sur’daki olaylar nedeni ile mağdur olan çocukların kıyafetleri ile ilgilendik. Bunu sosyal medya üzerinden organize ettik ‘Çocuklar üşümesin’ başlığı altında. Kampanyamıza katılan çok insanımız oldu. Geçtiğimiz bayram 30 çocuğu giydirmiştik, bu bayramda daha fazlasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için dünyaya bedel oluyor." diye konuştu.

Giysi ve ayakkabı dükkanına giren çocuklar, istedikleri ürünleri alıp denedi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kaynak: İHA