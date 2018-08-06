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Şırnak'ta teröristlerin sığınakları imha edildi

Güvenlik güçleri, Şırnak Beytüşşebap'ta örgüt mensuplarının kullandığı sığınak ve barınakları tespit ederek imha ediyor.

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Şırnakta teröristlerin sığınakları imha edildi

Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik güçleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. 

60 kişi kalabiliyor

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristler tarafından yapılan 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti.

3 odalı sığınaklar tespit edildi

Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik güçleri içerideki malzemeleri imha etti.

Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkat çekti.

Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilöz köyü, terör, şırnak, Sığınak, Feraşin yaylası, Beytüşşebap, barınak
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