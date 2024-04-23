Çocuklar makinist koltuğuna oturdu

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara YHT Gar'da 13 çocuk demir yolu çalışanı kıyafetlerini giyerek anne ve babalarına ziyarette bulundu.

Çocuklar, ebeveynlerinin gözetiminde makinist koltuğuna oturdular. Gişede bilet keserek yolcuları kontrol eden çocuklar engelli vatandaşlara da yardımcı oldular. Anne ve babalar da demir yolu ve trenler hakkında çocuklarına bilgi verdiler.

Trenlerde seyahat eden çocuklara eğlence kiti

Öte yandan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda trenlerde dağıtılmak üzere çocuklara yönelik eğlence kiti hazırlandı. Kitlerin içerisinde boyama ve hikaye kitabı, boya kalemleri ile yapboz bulmaca yer alıyor.