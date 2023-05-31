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Türkiye
AA 31.05.2023 05:16

Çocuklar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, apartmanın önündeki boşlukta oynayan çocukların arasına daldı. Sürücü ve 2 çocuk hafif yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta sürücüsünün manevra yapmaya çalıştığı otomobil kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, apartman önündeki boşlukta oynayan çocukların arasına girdi.

Çarpmanın etkisiyle 10 yaşındaki ikiz kardeşler Özgür Yardımcı ve Can Yardımcı ile sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

"Çocukların hafif yaralarla kurtulmaları mucize"

İkiz çocukların babası Nihat Yardımcı, sürücünün ileri geri manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Yardımcı, "İleri geri manevra yaparken gaza basıyor. Çocukların üstüne uçuyor. Çocukların hafif yaralarla kurtulması mucize. 7-8 çocuk hepsi orada oynuyordu" diye konuştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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