Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.05.2023 03:23

Kocaeli'de 893 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli'de internetten satışa çıkartılan 893 bin lira değerindeki saati, orijinalliğini kontrol ettirmek bahanesiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 893 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satışa çıkartılan saatin sahibini yabancı uyruklu kişilerin adına kayıtlı hatlardan arayıp anlaşma sağladıktan sonra saatin orijinalliğini kontrol ettirmek bahanesiyle çalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki incelemelerde şüphelilerin B.E. ile C.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada C.T. isimli şüphelinin daha önce Körfez ilçesinde başka bir kişinin 2 lüks saatini aynı yöntemle çaldığı tespit edildi.

ETİKETLER
Hırsızlık Kocaeli
Sıradaki Haber
Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:21
İletişim Başkanlığı açıkladı: BOTAŞ, THY ve TCDD'nin satılacağı iddiası doğru değil
02:24
Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
01:55
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
00:49
FBI, Biden'ın "yasa dışı para alışverişi" yaptığı iddiasına ilişkin belgeyi Kongre'ye vermedi
00:47
Kanada’da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan rahip tutuklandı
00:40
Çöken balkondan kopan beton parçaları otomobile zarar verdi
Kanada orman yangını dumanları New York'ta puslu havaya neden oluyor
Kanada orman yangını dumanları New York'ta puslu havaya neden oluyor
FOTO FOKUS
Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı
Çek çekin içine balıklama atladı, yine de polisten kaçamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ