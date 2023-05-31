Otomobil kutlama yapan taraftarlarının arasına daldı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V.ve Samet E.'ye çarptı.

Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.’yi durdurarak otomobilden indirmek için yoğun çaba sarf ederken, taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraftar grubunu sakinleştiren polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Yusuf Y.’nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.