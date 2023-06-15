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Türkiye
TRT Haber 15.06.2023 22:15

Çocuğa hakaret eden fırıncının 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Sultangazi'de geçen ay ekmek almaya giden çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan fırıncı hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çocuğa hakaret eden fırıncının 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi

Sultangazi'de geçtiğimiz ay ekmek almak için fırına giden bir çocuk, siyasi görüşü nedeniyle fırıncı tarafından hakarete uğramış ve tehdit edilmişti.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama ile Bıçakla Tehdit" suçlarından gözaltına alınan fırıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Çocuğa ekmek satmayan ve tehditler savuran fırıncı hakkında düzenlenen iddianame, Gaziosmanpaşa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etme ve tehdit suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. 

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