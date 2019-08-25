Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında, 15 Ağustos'ta Cizre ilçesinde teröristlerce EML Kalekolu'na yapılan bombalı saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

17 Ağustos'ta yapılan operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, ev aramalarında örgüte ait örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ile el bombası ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA