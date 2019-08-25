İlyas Can Özcan yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 17. kilometresinde, Ahmet Çavdar idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Özcan ile araçtaki Ebru Gümüşkanat olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şahinde Özcan, Sedat, Aleyna ve Eylül Gümüşkanat ise ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA