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Türkiye
DHA 07.09.2023 11:05

Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde araç çarpan nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan öldü. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlana çarpan araç tespit edilmesi durumunda sürücüsüne 70 bin lira ceza kesilecek.

Çizgili sırtlana çarpan sürücü bulunursa 70 bin lira ceza kesilecek
[Fotograf: DHA]

Malatya-Kahramanmaraş kara yolunda bir hayvanın hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne aktardı. 

İhbar üzerine ilçeye giden ekipler, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu ve bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Çizgili sırtlan, ekipler tarafından gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Tespit edilmesi halinde sürücüye 60 bin lira tazminat, 10 bin lira da idari para cezası olmak üzere toplam 70 bin lira ceza kesileceği bildirildi.

3 yılda 2 kez görüldü

Çizgili sırtlan, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alıyor. Genellikle leşle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak da bilinen çizgili sırtlan Kahramanmaraş’ta 3 yılda 2 kez görüldü.

23 Mart 2020’de fotokapana yakalanan çizgili sırtlan, son olarak mayıs ayında Andırın ilçesinde görüldü.

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