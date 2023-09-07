Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı

Siteler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Y.S. idaresindeki motosiklet sürücüsünün ani fren yapması sonucu takla attı.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.S. ve yolcu konumundaki 42 yaşındaki K.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ehliyetsiz çıktı

Sürücü ehliyetsiz çıktı, kaza anı anbean kaydedildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda sürücü Y.S.'nin ehliyetsiz olduğu belirlenirken, ekipler motosikleti çekici marifeti ile otoparka çekti.

Öte yandan kaza anı çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.