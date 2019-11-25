Hem yurt dışına kaçırılan hem de yasa dışı yollarla yurt içine sokulan eserler.... Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi eser kaçakçılığına fırsat vermiyor.

Yasa dışı yollarla ülkeden çıkarıldığı tespit edildi

Birleşik Krallık vatandaşı bir şahsın başvurusu ile 2 tarihi eser daha ülkesine kazandırıldı. Şahıs, vefat eden annesine ait olduğu iddiasıyla Muğla Fethiye Müzesi'ndeki iki eseri talep etti.

Bu talepten haberdar olan Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ile irtibata geçti. Yazışmalar neticesinde eserlerin yasa dışı yollarla ülkeden çıkarıldığı ortaya çıktı. Başvuruda bulunan şahıs ile de irtibata geçilerek eserlerin ait olduğu ülkeye geri verilmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine teslim töreninde konuştu.

[Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Fotoğraf: AA ]

Ersoy, arkeolojik eserler konusunda titiz davranılması gerektiğine dikkat çekti:

"Bir eserin, köken ülkesinden yasal olarak çıktığından emin değilsek, bu eserleri satın alarak, arkeolojik alanların talan edilmesine cesaret vereceğini ve uluslararası terörizmin finansmanına katkı sağlayacağını aklımızda tutmamız gerekiyor."

Kaynak: TRT Haber

