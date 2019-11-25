Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde bir kadın ve erkeğin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giderek inceleme yaptı. Polis, ölen kadının kocasınının ifadesini aldı.

Kocası ifadesinde eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, evde bir erkek montu gördüğünü ifade etti. Ardından bu kişiyle bir süre boğuştuğunu ve o kişiyi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirtti.

Ölen kadının kocası emniyet ifadesinde; dışarıdan bir ses duyduğunu ve çıktığında eşi ve o kişinin balkondan atladıklarını ileri sürdü.

Kaynak: TRT Haber