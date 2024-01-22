CİMER’e başvuru sayısı 2023'te yüzde 23 arttı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2023 yılında da ilgi artarak devam etti.

Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımını kolaylaştırma ve katılımcı yönetim anlayışını toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan CİMER’e başvuru sayısı 2023'te yüzde 23 artışla 7 milyon 650 bine ulaştı.

İstek, şikayet, bilgi edinme, görüş ve öneri, "Yönetime Katıl", "Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş" ve teşekkür türlerindeki başvuruların elektronik olarak yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılmasına aracılık eden CİMER'e başvuruların yüzde 98'i internet üzerinden yapılırken yüzde 2'si posta ve şahsen müracaat yoluyla gerçekleşti.

İnternet üzerinden yapılan başvuruların da yüzde 85'i mobil telefon ve tablet ile yapılırken geçen yıl ilk kez akıllı televizyonlar aracılığıyla da CİMER'e başvuru yapılması dikkati çekti.

Vatandaşların yalnızca şikayet ve taleplerini değil aynı zamanda her konudaki düşünce, görüş ve önerilerini de ilettiği CİMER'e 2023 yılında 253 bin teşekkür, görüş ve öneri başvurusu yapıldı.

Deprem Acil uygulamasına 2 milyon vatandaş başvurdu

Tüm ülke genelinde ve çeşitli etkinliklerle yıl boyunca kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin halkın görüş ve fikirlerini almak üzere hizmete sunulan "Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş" platformuna da 39 bin başvuru geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aynı gün hizmete alınan "CİMER Deprem Acil" uygulaması ile "CİMER Çağrı Merkezi"ne ilk 3 ayda 2 milyon vatandaş müracaat etti.

Söz konusu başvurular, vatandaşların acil ihtiyaçlarını bir an önce karşılayabilmek amacıyla deprem bölgesindeki kamu kurumu yetkilileriyle paylaşılıp çözüm üretilmeye çalışıldı.

Depremler, CİMER'deki istatistiki verilere de doğrudan yansıdı.

Nüfusa oranla en çok başvuru yapan iller sırasıyla Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul olarak gerçekleşti.

En az 2 kamu personeli tarafından okunan başvuruların doğru bir şekilde analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla 2023 yılında toplam 238 bülten, rapor ve yayın hazırlandı.

2022 yılında görme, işitme ve konuşma engelliler için hayata geçirilen "Engelsiz CİMER" uygulaması kapsamında da 2 bin 840 kişi CİMER'e başvuruda bulundu.

2023'te CİMER'e başvuru yapan vatandaşların yüzde 47,3'ü üniversite mezunlarından yüzde 32,4'ü ise lise mezunlarından oluştu.

CİMER'e yapılan başvuruların doğruluğunu ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla başvuru aşamasına "çift faktörlü doğrulama" zorunluluğu getirildi.

Yayın faaliyetleri

Öte yandan geçen yıl CİMER'in tarihçesi ve işleyişi ile ilgili tüm detayların kaleme alındığı "Kamu Yönetiminde Bir Dönüşümün Hikayesi: CİMER", devletin yaptığı icraatlar sonrası CİMER'e gelen teşekkür başvurularının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilen samimi ve duygusal mesajların derlendiği "Gönül Köprüsü CİMER", vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ile birlikte çözüme kavuşan bazı örnek çalışmaların yer aldığı "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar", "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" organizasyonlarının tanıtıldığı "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi: Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" ve 2023 seçim gündemi ekseninde vatandaşların "istikrar" taleplerinin ve yapılan yüzlerce hizmetin karşılığı olarak "vefa" duygusunun öne çıktığı başvuruların derlendiği "Büyük Türkiye Zaferi", ile "Açıklamalı CİMER Yönetmeliği" kitapları yayınlandı.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) faaliyetlerinde hizmet sunum kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kamu kurumlarında görev yapan bin 374 CİMER personeline mevzuat ve sistem eğitimi verildi.

"Daha verimli, etkili ve daha icracı bir yapıya kavuşuyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı değerlendirmede, devletle millet arasında iletişim köprüsü olan CİMER'e büyük önem verdiklerini belirterek, CİMER'in vatandaşların yönetime ortak olmasını sağlayan en etkili araçlardan birisi olduğunu belirtti.

Devletin kurumlarının doğru karar alma noktasında vatandaşların görüş ve beklentilerini iyi okuması ve değerlendirmesi gerektiğini belirten Altun, CİMER'in de bu doğrultuda önemli bir işlev üstlendiğini kaydetti.

Bu doğrultuda CİMER'in sadece şikayet yeri olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Altun, sistemin aynı zamanda vatandaşların yönetime katılmalarını sağlama noktasında da önemli bir görevi bulunduğunu, kamuda gerçekleştirilen bazı önemli projelerin ve yapılan iyileştirmelerin arkasında vatandaşlardan gelen görüş ve önerilerin önemli bir payının bulunduğunu vurguladı.

Kamusal iletişim alanında öncü, tüm dünyada örnek gösterilebilecek bir uygulama olan CİMER'in katılımcı demokrasi anlayışını çağın imkanlarına ve ruhuna uygun bir şekilde somutlaştıran en önemli araçlardan biri olduğuna dikkati çeken Altun, "CİMER'in en güncel teknolojik imkanlarla donatılmasına ve iletişim çağında vatandaşımızın taleplerini karşılamak adına güçlü bir vasıta olarak yaygınlaşmasına büyük bir önem veriyoruz. CİMER'i yapay zeka çalışmaları ile birlikte daha verimli, daha etkili ve daha icracı bir yapıya kavuşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Kriz iletişimi ve kriz yönetimi konusunda da CİMER’in son derece önemli bir hizmet ifa ettiğini vurgulayan Altun, geçen yıl yaşanan deprem felaketinin hemen ardından devreye alınan "CİMER Deprem Acil" uygulamasının gerçekleştirilen arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sunduğuna değindi.

Altun, "Geçen yıl yaşadığımız asrın felaketinin ardından hiç vakit kaybetmeden devreye aldığımız CİMER Deprem Acil uygulaması gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarma noktasında her türlü talebi çok kısa bir sürede karşılamak adına son derece etkili oldu. Bu sistem ile doğrudan vatandaşımızla temas halinde kalabilmek adına güçlü bir araca sahip olduk ve bölgeden gelen taleplerin kısa bir sürede karşılanması noktasında canla başla çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

CİMER'in Türkiye Yüzyılı'nı iletişimin de yüzyılı yapmak adına güçlü araçlardan biri olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Hangi kademede olursa olsun devleti temsil eden yöneticilerin, kamu kurum ve kuruluşların vatandaşların talep ve beklentilerini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkla ilişkiler faaliyetlerine özel bir önem vermesi, bizim için büyük bir imkan. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın her daim yanında. Biz de bu doğrultuda Türkiye Yüzyılında CİMER'in daha etkin ve verimli olması adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız."