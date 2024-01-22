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Türkiye
DHA 22.01.2024 13:21

Yakınlarını uğurlamak için havalimanına silahla gelince…

Bursa'da Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasında silah tespit edildi. Yapılan incelemede silahların oyuncak olduğu anlaşıldı.

Bursa'da babaannesi ve dedesini Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.

Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.

Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polislerle oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti. 

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