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Türkiye
DHA 23.03.2024 17:49

Çığ nedeniyle kapalı olan Çatak-Pervari yolu açıldı

Van'da 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Çatak-Pervari yolu, kar temizleme ve dolgu çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle kapalı olan Çatak-Pervari yolu açıldı
[Fotograf: DHA]

Çatak ilçesi ve çevresinde çarşamba günü etkili olan yoğun kar yağışından sonra Van-Çatak karayolu ile Çatak-Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü.

Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından Çatak-Van karayolu 2 gün önce ulaşıma açıldı. Çatak-Pervari yolunda ise kar kütleleri, yolun kısmen çökmesi ve devam eden çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı. Karayolları ekipleri dün bölgede yoğun bir çalışma başlattı.

Çığ nedeniyle kapalı olan Çatak-Pervari yolu açıldı

Kar kütlerinden temizlenip, yolda dolgu çalışmalarının yapılmasının ardından bugün Çatak-Pervari yolu da ulaşıma açıldı.

Bölgede kontrolü geçişlere izin verildiği, havaların düzelmesinden sonra ise yolda asfaltlama çalışmalarının yapılacağı belirtildi. 

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