CHP'nin yeni yönetimi belli oldu

CHP'de, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi oldu.

Parti örgütünden sorumlu Oğuz Kaan Salıcı, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişimden sorumlu Tuncay Özkan, Ar-Ge’den sorumlu Fethi Açıkel, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Onursal Adıgüzel, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP'nin yeni MYK yönetimi:

- Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel

- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel

- Dış İlişkiler - Ünal Çeviköz

- Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca

- Eğitim Politikaları - Yıldırım Kaya

- Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü - Faik Öztrak

- Gençlik Politikaları - Yunus Emre

- Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi

- Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek

- İdari ve Mali İşler - Bülent Kuşoğlu

- İnsan Hakları - Gökçe Gökçen

- İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri - Veli Ağbaba

- İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar - Aykut Erdoğdu

- Kadın Politikaları - Lale Karabıyık

- Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri - Oğuz Kaan Salıcı

- Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri - Orhan Sarıbal

- Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun

- Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi

Kaynak: TRT Haber