  • 10 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.056
    EURO 6.992
  • BIST 95727.96
    ALTIN 235.122
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de polisler çocuklarla buluştu

Hakkari'de polisler çocuklarla buluştu

Hakkari'de polis ekipleri, boğulma ve kaçırılma olaylarına karşı bilgilendirdikleri Kur'an kursundaki çocuklara oyuncak hediye etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride polisler çocuklarla buluştu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Kur'an kurslarındaki çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri Biz Bir Aileyiz Projesi kapsamında Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Ekipler kurslarda bir araya geldiği çocukları, boğulma ve kaçırılma olaylarıyla ilgili bilgilendirdi, 115 Polis İmdat hattının önemini anlattı.

Polisler, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Çocuklar ise ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.  

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER