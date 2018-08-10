Hakkari'de polisler çocuklarla buluştu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Kur'an kurslarındaki çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri Biz Bir Aileyiz Projesi kapsamında Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Ekipler kurslarda bir araya geldiği çocukları, boğulma ve kaçırılma olaylarıyla ilgili bilgilendirdi, 115 Polis İmdat hattının önemini anlattı.

Polisler, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Çocuklar ise ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA