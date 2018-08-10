Düğünde atılan havai fişek tarihi mahallede yangına neden oldu

Elazığ Harput Mahallesi yakınlarında bir düğünden sonra atılan havai fişek nedeniyle, Osmanlı döneminden kalan Sağır Müftü Konağı'nın çevresindeki kuru otlar alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat yaptığı açıklamada, tarihi mahallede düğün ya da kutlama sırasında atılan havai fişeğin ve yakılan meşalelerin zaman zaman yangına neden olabildiğini söyledi.

Bu durumun Harput Mahallesi'nde sıkça yaşandığını ve vatandaşlardan bu konuda hassasiyet beklediklerini dile getiren Demirpolat, "Mahallemizin çevresinde bahçelik alanlar var ve bu da çok rahat yangın çıkmasına neden oluyor" dedi.

Kaynak: AA