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Türkiye
TRT Haber 01.02.2024 17:14

CHP'li başkandan 'ithal aday istemiyoruz' mitingi

İzmir Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe meydanında düzenlediği mitingde, "İthal aday istemiyoruz" dedi. Oran, parti yönetimine 'bu yanlıştan dönün' diye seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday yapılmayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tepkisini ilçe meydanında düzenlediği miting ile gösterdi.

Çeşme'de 5 aday adayı varken CHP yönetiminin ilçe dışından bir adayı tercih ettiğini söyleyen Oran, "Çeşme'yi tanımayan birini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

CHP yönetimi, mevcut belediye başkanı Ekrem Oran'ın yerine Lal Denizli'yi aday gösterdi

Urla'dan adaylık başvurusu yapan Lal Denizli'nin Çeşme'ye aday olarak açıklanmasına sert çıkan Oran, "Genel Merkezimizin bu yoldan dönmesini isteyelim. Çünkü Çeşme, ithal adayı kabul etmiyor. Çeşme'yi ancak ve ancak Çeşmeliler yönetir. Bizi lütfen baba ocağımızdan ayırmayın. Bizi altı okumuzdan mahrum etmeyin." dedi.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, makamına bir zarf içinde gönderilen iki kurşunla tehdit mesajı aldığını da iddia etti.

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