Türkiye
Cezaevine götürülen suçlu polis arabasını alıp kaçtı09 Kasım 2019 Cumartesi 14:51 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:04
TEM Otoyolu’nda polis aracıyla cezaevine götürülen zanlı, polislerin bir anlık boşluğundan yararlanarak sivil ekip otosuyla kaçtı.
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro polisleri 17 yaşında bir suçluyu Maltepe Cezaevine götürürken, başka bir araçtan malzemeler fırlayarak kaportaya çarptı. Polislerin kontrol için durduğu esnada zanlı, sivil ekip otosunu alarak kaçtı.
Polis ekiplerinin uzun süre peşine düştüğü zanlı, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sokağa aracı bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis siyah giyimli olduğu belirlenen zanlıyı arama çalışmalarına başladı.
Kaynak: DHA
Etiketler: tem sivil polis otosu cezaevi firarı cezaevi