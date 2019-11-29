Kahramanmaraş'ın Yunus Emre, Pınarbaşı, Cumhuriyet ve Yeşilyurt mahallelerinde yaşayanlar, ilçedeki bir fabrikanın çevreyi kirlettiği ve kötü koku yaydığı iddiasıyla Elbistan Kaymakamlığına başvuruda bulundu.

Kaymakam Özkan Demir'in de incelediği konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, fabrika ve mahallelerde yaptığı incelemenin ardından söz konusu işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 361 bin lira para cezası uyguladı.

Bölgede yayılan kötü koku ve oluşan çevre kirliliğiyle ilgili inceleme çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: AA