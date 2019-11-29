TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeler üzerinde sunumunu yaptı. Oktay, sunumunda CİMER ile ilgili de açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı bünyesindeki CİMER'e yapılan başvuruların yüzde 34 arttığını söyledi.

Oktay'ın açıklamalarına göre, başvuruların ortalama cevaplanma süresi 19 günden 15 güne düştü.

2019 yılı itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91.

2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA