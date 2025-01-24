Cevdet Yılmaz: Bütün ilgili kurumlarımız olay yerinde çalışıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da yaşanan bina çökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Temel önceliğmiz binanın altında vatandaşımız var mı, nedir durum ? Bir an önce onlara ulaşmak. Binadan çıkan iki vatandaşımız var, kendi ailelerinden 5 kişinin olduğuna yönelik bunun dışında başka vatandaşlarımızın olma durumu da var. Bütün yetkili birimler hızla olay yerine sevk edildi. Çöken bina, 1992’de inşaat ruhsatı, 1994’te ise iskan ruhsatı almış. Kurtarma çalışmaları hızla sürüyor, dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Önceliğimiz binanın altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak. Bütün ilgili kurumlarımız olay yerinde çalışılıyor. Yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda, her türlü duruma karşı önlemler alınmış durumda".