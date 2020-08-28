Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çeşme'de korkutan ses sonik patlama çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi bölge halkını tedirgin etti. Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı kaydedildi.
İzmir Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. İlçenin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi.
Etiketler: sonik patlama patlama çeşmeSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:41
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