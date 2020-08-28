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Sivas'ta yeni koronavirüs önlemi: Halk pazarı kapatıldı
Sivas'ın Doğanşar içesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında halk pazarı geçici olarak kapatıldı.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun COVID-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığı belirtildi.
Açıklamada, kurulun cuma günleri kurulan halk pazarının faaliyetlerini geçici süreliğine durdurduğu kaydedildi.
Etiketler: Sivas koronavirüs halk pazarı covid-19Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:44
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