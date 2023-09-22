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Türkiye
AA 22.09.2023 17:27

Çekmeköy'de otomobil apartman bahçesine devrildi, sürücü yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de otomobilin apartmanın bahçesine düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de otomobil apartman bahçesine devrildi, sürücü yaralandı

Sultançiftliği Mahallesi Koru Sokak'ta seyreden 16 NCE 34 plakalı otomobilin sürücü H.E.Ç. aracının kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil 5 katlı bir apartmanın bahçesine devrildi.

Yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.E.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, aynı yerde daha önce de kaza yaşandığını belirterek yetkililerin tedbir almasını istedi.

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