Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik helikopteri "TCSG-513" unsurları, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ekipleri, durdurdukları bottaki Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya getirdi.

"KB-20" botu ekipleri de yine Ayvacık açıklarında başka bir lastik bot tespit etti. Ekipler durdurdukları bottaki Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.