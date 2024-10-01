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Türkiye
AA 01.10.2024 10:02

Çay kaşığından yaptığı aparatla otomobil çaldı

İzmir'in Konak ilçesinde çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çay kaşığından yaptığı aparatla otomobil çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Olaya ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli İ.C'yi Güney Mahallesi'nde yakaladı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şüphelinin anahtar tanıma sistemi bulunmayan araçları çay kaşığından tasarladığı anahtarla çalıştırarak çaldığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen İ.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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