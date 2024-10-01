Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2024 08:34

Hatay'da yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada

Antakya'da bir kamyon geçtiği sırada yerinden rögar kapağı fırladı. Kapak bir iş yeri ve motosiklete zarar verdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Narlıca-Reyhanlı yolundaki rögar kapağı, kamyonun geçişi sırasında yerinden çıktı. Kapak, yol kenarındaki konteyner iş yerine ardından da motosiklete çarptı.

Olay sonrası konteynerde ve motosiklette hasar oluştu.

Motosikletiyle kamyonla aynı güzergahta ilerlediğini anlatan Ahmet Doğru, son anda frene bastığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımla Narlıca yolunda motosikletimizle seyrederken, kamyon rögar kapağını uçurdu. Kapağı gördüğüm gibi frene bastım ve kapak önümden geçti. Kapak daha sonra konteyner berber işletmesine ardından da 2 motosiklete çarparak devirdi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay anı kameraya yansıdı

Olay anı bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rögar kapağının hafriyat kamyonunun geçtiği sırada yerinden çıkarak önce konteyner iş yeri ardından da park halindeki motosiklete çarpması yer alıyor.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarındaki farkla ilgili çalışma yapıyoruz
09:04
İşgalci İsrail Lübnan'da bir evi bombaladı: Aynı aileden 10 kişi öldü
08:52
Japonya'nın 102. başbakanı İşiba Şigeru oldu
08:13
16 milyon 800 bin TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu
08:51
Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:49
Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti
Meteoroloji'den 17 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 17 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
Yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ