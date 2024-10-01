Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.10.2024 07:56

Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

30 Temmuz 1939'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Ünlü gazeteci, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

Akis dergisinin yanı sıra Yeni İstanbul, Tercüman, Güneş, Sabah ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Cıvaoğlu ayrıca Show TV ile Kanal D'de de görev yaptı.

Cıvaoğlu, İstanbul'daki bir restoranda dengesini kaybederek düşüp başını yere çarpmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Cıvaoğlu, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

ETİKETLER
TRT
Sıradaki Haber
Yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Bakan Işıkhan: Emekli aylıklarındaki farkla ilgili çalışma yapıyoruz
09:04
İşgalci İsrail Lübnan'da bir evi bombaladı: Aynı aileden 10 kişi öldü
08:52
Japonya'nın 102. başbakanı İşiba Şigeru oldu
08:34
Hatay'da yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
08:13
16 milyon 800 bin TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu
07:49
Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti
Meteoroloji'den 17 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 17 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
Yerinden fırlayan rögar kapağı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ