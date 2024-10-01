Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

30 Temmuz 1939'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Ünlü gazeteci, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.

Akis dergisinin yanı sıra Yeni İstanbul, Tercüman, Güneş, Sabah ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Cıvaoğlu ayrıca Show TV ile Kanal D'de de görev yaptı.

Cıvaoğlu, İstanbul'daki bir restoranda dengesini kaybederek düşüp başını yere çarpmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Cıvaoğlu, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.