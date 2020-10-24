Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi.

Anafartalar Mahallesi’nde bulunan bir iş hanın çatısındaki beton parçaları koparak yere düştü. Bu sırada otomobile yaslanarak çay içen Erkan Vançin, başına taş düştüğünü fark edince bölgeden uzaklaştı.

Vançin’in kaçtığı esnada çatıdan büyük taşlar düşmeye devam etti. Otopark çalışanı Vançin, ölümden kıl payı kurtuldu.

Öte yandan binadan düşen beton parçaları park halinde bulunan bir araca da zarar verdi.

"Taşların düştüğünü görünce hemen kaçtım"

Ölümden kıl payı kurtulduğunu söyleyen Erkan Vançin, "Sabah 09.00 sıralarında arabaya dayanmıştım. O sırada taş düşme seslerini duydum. Taşların düştüğünü görünce hemen kaçtım. Herhangi bir yaralanmam yok. Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu" dedi.

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde arabaya yaslanarak çay içen Erkan Vançin, çatıdan taşların düştüğünü fark edince kaçmaya başlıyor. Vaçin'in kaçtığı noktaya daha sonra daha büyük beton parçaları düşüyor.