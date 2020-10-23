Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.