Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun cabası sonucu söndürüldü. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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