Çatalca'da bir meyve suyu imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İmalathanedeki yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Subaşı Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan imalathanedeki yangın söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

