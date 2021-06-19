Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çatalca'da fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çatalca'da bir meyve suyu imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İmalathanedeki yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Subaşı Mahallesi Körfez Sokak'ta bulunan imalathanedeki yangın söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Son Haberler
- 19:04
- 18:44
- 18:36
- 18:44
- 18:42
Sıradaki Haber
'Diş hekimi' tabelalı iş yerine kumar baskını: 88 bin 384 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz