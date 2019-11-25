Bursa'da Suriyeli Ahmad K. idaresindeki 16 AAG 064 plakalı minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında çarptığı 87 yaşındaki Ferhat Sultansu'yu sürüklemeye başladı.

Kazayı fark etmeyen Ahmad K.'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı. Ahmad K.'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi.

Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü aracına binerek kaçtı

Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K., olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin evinde gözaltına aldığı şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA