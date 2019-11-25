Ankara'daki jetler "test" için havalanacak25 Kasım 2019 Pazartesi 10:17 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:29
Ankara Valiliği, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde savaş uçaklarının başkentte alçak ve yüksek uçuşlar gerçekleştireceğini açıkladı. Jetlerin, geliştirilmekte olan savunma sanayii projelerini test amacıyla havalanacağı vurgulandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Ankara’da savaş uçakları alçak ve yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştirecek. Ankara Valiliğinin, "Bilgimiz dahilinde" diyerek duyurduğu uçuşlara F-16’ların yanı sıra diğer hava araçlarının da katılacağı belirtildi.
Savunma çevrelerinde büyük bir heyecana neden olan testlerin, hangi sistemler kullanılarak yapılacağı ve temel hedefin ne olduğuna dair detaylar paylaşılmadı.
Valilikten yapılan açıklamada, geliştirilmekte olan savunma sanayii projelerinin test edileceği bilgisine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber