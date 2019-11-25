Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Ankara’da savaş uçakları alçak ve yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştirecek. Ankara Valiliğinin, "Bilgimiz dahilinde" diyerek duyurduğu uçuşlara F-16’ların yanı sıra diğer hava araçlarının da katılacağı belirtildi.

Savunma çevrelerinde büyük bir heyecana neden olan testlerin, hangi sistemler kullanılarak yapılacağı ve temel hedefin ne olduğuna dair detaylar paylaşılmadı.

Valilikten yapılan açıklamada, geliştirilmekte olan savunma sanayii projelerinin test edileceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber