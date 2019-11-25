Dünya
Rasulayn'da terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi25 Kasım 2019 Pazartesi 10:32 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:55
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.
Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: twitter tünel Rasulayn msb milli savunma bakanlığı