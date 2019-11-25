Mısır’da güvenlik güçleri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin oğlu Mahmud es-Sisi’nin "uzun bir görev" için Moskova’ya tayin edildiği haberini yapan “Mada Egypt” adlı internet haber sitesine baskın düzenledi.

Mada Egypt, sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri az önce sivil kıyafetlerle Kahire’deki Mada Egypt sitesinin ofisini bastı. Ofis çalışanları şu an gözaltında ve telefonları kapalı” ifadelerini kullandı.

اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 24, 2019

Site birkaç saat sonra yaptığı açıklamada ise, "güvenlik güçlerinin ofislerini terk ettiğini ama genel yayın yönetmeni ve 2 gazeteciyi gözaltına aldığını” duyurdu.

Daha sonra yapılan açıklamada ise haber sitesi çalışanlarının serbest bırakıldığı belirtildi.

İstihbarat içinde Sisi’nin oğlundan rahatsız olanlar var

“Mada Egypt” haber sitesi, “güvenlik, yolsuzluk ve dış politika” konularında İngilizce ve Arapça yayın yapıyor.

Geçtiğimiz hafta sitede, Cumhurbaşkanı Sisi’nin oğlu Mahmud’un Rusya’nın başkenti Moskova’ya “uzun bir görev” için tayin edildiğini konu edinen bir yazı yayımlamıştı.

Yazıda, Mısır İstihbarat Teşkilatında üst düzey görevde bulunan Mahmud es-Sisi’nin teşkilat içerisinde rahatsızlığa neden olduğu savunulmuştu. Site bu iddiasını da isimlerini açıklamak istemeyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) 2 kaynağa dayandırmıştı.

Kaynak: Reuters, AFP