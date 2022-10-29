Gökevler Mahallesi'ndeki bir oto galeri sitesinden 34 RE 2336 plakalı aracıyla çıkmak isteyen, sürücü, sitenin bu sırada kapalı olan demir otopark kapısına hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden fırlayan demir kapı, bu sırada kaldırımda yürüyen 3 kadına çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Kaza yapan sürücü, daha sonra durmayarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadınlar, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde plakalarından birisini de düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.