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Türkiye
İHA 04.09.2024 22:15

Çarpışan motosikletler metrelerce savruldu

Düzce'de yola çıkmaya çalışan motosiklet ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler metrelerce yerde sürüklenirken 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi.

A.E.'nin kullandığı motosiklet ile bulvar üzerinden şehir merkezine giden İ.A.’nın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savrularak metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Düzce Trafik Kazası Motosiklet
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