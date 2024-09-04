Çarpışan motosikletler metrelerce savruldu

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi.
A.E.'nin kullandığı motosiklet ile bulvar üzerinden şehir merkezine giden İ.A.’nın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savrularak metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.