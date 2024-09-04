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Türkiye
AA 04.09.2024 22:12

Arnavutköy'de otomobil restorana girdi

İstanbul Arnavutköy'de, kontrolden çıkan otomobilin balık restoranına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Zübeyde Ö'nün kullandığı otomobil, Karaburun Mahallesi Liman Caddesi'nde rampa aşağı giderken kontrolden çıktı.

Araç önce park halindeki panelvan minibüse çarptı, ardından savrularak restorana girdi.

Kazada sürücü, araçta sıkışan kızları E.M. ve S.Ö. ile bir iş yeri çalışanı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de otomobil restorana girdi

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobil çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı, çalışanlar da iş yerinde temizlik yaptı.

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