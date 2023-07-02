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Türkiye
İHA 02.07.2023 08:05

Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybeden, 1 kişi de yaralandı.

Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mehmet Ali Çelenk idaresindeki İstanbul'da HDI yapım adlı özel bir firmanın canlı yayın aracı Ordu'nun Fatsa'da ilçesinde çekim yapıp Sinop'a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Gürler ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut'un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Samsun Trafik Kazası
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