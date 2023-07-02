2 bin rakımda yangın nöbeti tutuyorlar

Ellerinde dürbün, gözleri ormanlık alanda. Yeşil vatanın korucuları gece gündüz nöbette...

Ankara’da 2 bin 20 rakımda yer alan Kızılcahamam Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli duman avcıları 24 saat boyunca olası yangınlara karşı teyakkuz halinde.

Ekipler sezon boyunca 7/24 görevde

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Semih Saraçlı, yangın gözetleme kulesinin Çankırı Çerkeş, Ankara Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ormanlarına hakim noktada bulunduğunu belirterek sezon boyunca ormanların sürekli gözlemlendiği bilgisini verdi.

Yeşil vatanın korucuları

Kulede görevli ekipte yer alan 35 yaşındaki Mustafa Akca, yıllardır orman sahasının gözü kulağı...

Ekipler, birer hafta arayla vardiyalı olarak kuleye çıkıyorlar.

Kule onların hem iş yeri hem de evi oluyor. Nöbet sırası gelenler kulede kalıyor.

Gözetleme Kule Görevlisi Mustafa Akca şunları aktardı:

"Biz buradan yangını görüyoruz. Hemen Kızılcahamam'a bildiriyoruz. En kısa sürede ekip intikal ediyorlar ve yangına müdahale ediyorlar. İlk başlarda zor geliyordu ama zamanla alıştım. Ailemi özlüyorum tabii ki. Askerimiz nasıl bu vatanı koruyorsa biz de bu ormanları koruyoruz. Bu ormanlar hepimizin."

Yangın nöbeti aralık sonuna kadar devam ediyor

Haziran ayının başında Işık Dağı'na çıkan duman avcılarının yangın nöbeti aralık sonuna kadar sürecek.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Fatih Karadavut

