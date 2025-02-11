Çankırı'nın içme suyunu karşılayan barajda su seviyesi yüzde 31'e düştü

Çankırı Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, sonbahar ve kış aylarında yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi düştü.

Baraj gölü seviyesinin, yüzde 31,14 olan doluluk oranının, son dönemde yağışların artmasıyla yükselmesi bekleniyor.

Baraj yakınındaki Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, barajın suyunun çekildiğini son 2 yıldır net şekilde gördüklerini belirterek, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Her yıl olduğu gibi bolca kar, yağmur ve barajlarımızın dolmasını istiyoruz. Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.